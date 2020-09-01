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Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar bikinili görüntülendi! 21 yaşındaki Aslıhan denize girmek yerine...

Kuruluş Osman dizisinde Burçin Hatun karakterine hayat veren, 2017 Best Model of The World Aslıhan Karalar son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri. Bir dönem sosyetik çapkın Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Aslıhan Karalar, Bodrum tatiline devam ediyor. Bodrum Gündoğan'da bir otelin locasında görüntülenen 21 yaşındaki Karalar, uzun süre telefonla konuşurken dikkat çekti. Bikinili haliyle görüntülenen Aslıhan Karalar, düzgün fiziğiyle tüm bakışları üzerine topladı. İşte Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar ve ünlülerin 2020 yaz tatili fotoğrafları...

01.09.2020 09:09 - Son Güncelleme: 01.09.2020 09:19
Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar bikinili görüntülendi! 21 yaşındaki Aslıhan denize girmek yerine...

Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar'ın kız kıza tatili devam ediyor. Bodrum Gündoğan'da bir otelin locasında görüntülenen 21 yaşındaki Aslıhan Karalar, bikinili haliyle dikkat çekti. Tüm gün elinden telefonu düşürmeyen Karalar, denize girmek yerine güneşlenmeyi tercih edenlerden... İşte ünlülerin 2020 yaz tatilinden kareler...

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Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar bikinili görüntülendi! 21 yaşındaki Aslıhan denize girmek yerine...

SERENAY SARIKAYA

Son olarak makyajsız ve mayolu haliyle hayranlarının karşısına çıkan Serenay, duru güzelliğiyle tam puan aldı.

Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar bikinili görüntülendi! 21 yaşındaki Aslıhan denize girmek yerine...
Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar bikinili görüntülendi! 21 yaşındaki Aslıhan denize girmek yerine...

Sevgilisi Cem Yılmaz'ın teknesinde görüntülenmişti...

Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar bikinili görüntülendi! 21 yaşındaki Aslıhan denize girmek yerine...
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