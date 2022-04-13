RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Magazin Videoları Kurtlar Vadisi'nin Elif'i Özgü Namal'ın son haline bakın! 43 yaşındaki Özgü'yü gören bir daha baktı sosyal medya ikiye bölündü

Kurtlar Vadisi'nin Elif'i Özgü Namal'ın son haline bakın! 43 yaşındaki Özgü'yü gören bir daha baktı sosyal medya ikiye bölündü

Kurtlar Vadisi'nin Elif'i Özgü Namal'ın son haline bakın! 43 yaşındaki Özgü'yü gören bir daha baktı sosyal medya ikiye bölündü
13.04.2022 09:16

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Kurtlar Vadisi'nin Elif'i Özgü Namal'ın son haline bakın! Kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Sarp Apak, Demet Akbağ, Ezgi Mola ve Tolga Çevik gibi isimlerin yer aldığı Organize İşler'de Umut karakterini canlandıran Özgü Namal, yapımın televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. 43 yaşındaki ünlü oyuncunun son hali ise merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun basına yansıyan son fotoğrafı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Son hali için bazı sosyal medya kullanıcıları "Tanıyamadım" yorumunda bulunurken bazıları ünlü oyuncunun hiç değişmediğini savundu. İşte Özgü Namal'ın sosyal medyayı ikiye bölen son hali...

Magazin Videoları
Organize İşler’in Umut’u Özgü Namal'ın son haline bakın! 43 yaşındaki Özgü'yü gören bir daha baktı sosyal medya ikiye bölündü

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