Organize İşler’in Umut’u Özgü Namal'ın son haline bakın! 43 yaşındaki Özgü'yü gören bir daha baktı sosyal medya ikiye bölündü
Organize İşler'in Umut'u Özgü Namal'ın son haline bakın! Kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Sarp Apak, Demet Akbağ, Ezgi Mola ve Tolga Çevik gibi isimlerin yer aldığı Organize İşler'de Umut karakterini canlandıran Özgü Namal, yapımın televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. 43 yaşındaki ünlü oyuncunun son hali ise merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun basına yansıyan son fotoğrafı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Son hali için bazı sosyal medya kullanıcıları "Tanıyamadım" yorumunda bulunurken bazıları ünlü oyuncunun hiç değişmediğini savundu. İşte Özgü Namal'ın sosyal medyayı ikiye bölen son hali...
12.04.2022 20:47 - Son Güncelleme: 12.04.2022 20:47
2014 yılında Ahmet Serdar Oral ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Özgü Namal, 2020 yılında eşinin hayatını kaybetmesiyle zor günler geçirdi.
Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu, Umut karakteriyle kadrosunda yer aldığı Organize İşler'in televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme geldi.