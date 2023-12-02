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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 02 Aralık 2023, 12:20 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2023, 12:29

Köstüm şov! Hande Erçel yine ortalığı kasıp kavurdu!

Hande Erçel, 30. yaşını verdiği kostüm partisiyle kutladı. Ünlü isimlerin akın ettiği partide iki farklı kostüm giyen Erçel, yine ortalığı kasıp kavurdu.

Önceki gün sevenlerinden gelen doğum günü mesajlarını Instagram hesabından yayınlayan Hande Erçel, akşam da sevdikleriyle kutlama yaptı. Erçel'in doğum gününe birçok ünlü isim katıldı.





Partide iki farklı kostüm tercih eden Erçel güzelliğiyle dikkat çekerken gümüş renkli pastası da dikkat çekti. Erçel, gece boyunca çektirdiği fotoğrafları da Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.



Hakan Sabancı ile sevgili olan ve Sabancı ailesine gelin gitmeye hazırlanan Erçel'in partisine Hacı Sabancı ile eşi Nazlı Sabancı da katıldı. Nazlı Sabancı partiden kareler paylaşırken Hacı ve Hakan kardeşlerin fotoğraflarda görünmemesi dikkat çekti.

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