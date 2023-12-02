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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 02 Aralık 2023, 12:22 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2023, 12:44

Faka BASTIK! İhtiraslı, tutkulu, seksi... Zeynep Bastık'tan sınırları zorlayan bacak, sırt ve göğüs dekolteli pozlar!

Kırmızı elbisesi ile kamera karşısına geçen Zeynep Bastık’ın bacak, sırt ve göğüs dekolteli pozları sosyal medyayı ikiye böldü. Birçok kullanıcı, pozları çok iddialı ve seksi bulurken, bazıları da “İddialı değil çıplak” diyerek eleştirdi.

Şarkıcı Zeynep Bastık, son dönemlerde şarkıları ve sahne performansları yanı sıra özel hayatı ile manşetlerde yer aldı. Bastık, son olarak doğum günü kutlamasında tercih ettiği konseptle ilgi odağı olmuştu.

Roman havası konseptli doğum günüyle çok konuşulan Zeynep Bastık, yeni sevgilisini doğum gününde ilan etmişti. Bastık şimdi ise sevgilisi ile verdiği dudak dudağa pozla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Çok konuşulan pozun ardından hız kesmeyen Bastık, bacak, sırt ve göğüs dekolteli kırmızı elbisesi ile çektirdiği fotoğrafları da art arda yayınladı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan pozlar hem çok beğenildi hem de çok tepki çekti.

Bastık'ın pozlarına "Yine çok iddialı ve seksisin" ve "Kadın alev aldırdı ortamı" yorumları gelse de bazı kullanıcılar "İddialı değil çıplak" diyerek Bastık'ı eleştiri yağmurunu tuttu.

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