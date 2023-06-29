Kobra Murat'ın eşi Emine'ye bakın Pınar Eliçe'nin kopyası çıktı! "18 kilo altınım var" demişti siz bir de Kobra Murat'ın kızı ve torununu görün!

Kobra Murat'ın eşi Emine'ye bakın Pınar Eliçe'nin kopyası çıktı! "18 kilo altınım var" demişti... Yaşantısı ve açıklamalarıyla dikkat çeken 51 yaşındaki Kobra Murat ailesiyle gündem oldu.Konuk olduğu programda 'Kobra Murat' lakaplı Murat Divandiler, eşiyle olan fotoğrafları gösterilirken "Pınar Eliçe'nin aynısı" dedi, Eliçe bile şoke oldu. Katıldığı yayınlarda servetine dair açıklama yapan Kobra Murat "18 kilo altınım var" sözleriyle hafızalara kazınmıştı. İki erkek, bir kız evlat ve bir kız torun sahibi Kobra Murat'ın eşi ve çocukları merak konusu oldu.İşte hem Kobra Murat'ın eşi ve çocukları hem de şatafatlı evini sizler için derledik...