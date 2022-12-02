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Kızılcık Şerbeti’nin Nursema'sı Ceren Karakoç’un kocası bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Aşk ve Mavi’nin yakışıklısıyla...

Kızılcık Şerbeti’nin Nursema'sı Ceren Karakoç’un kocası bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Aşk ve Mavi’nin yakışıklısıyla...
02.12.2022 22:57 - Son Güncelleme: 02.12.2022 22:58

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Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör gibi isimleri buluşturan Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakterini canlandıran Ceren Karakoç'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, "Ceren Karakoç evli mi? Ceren Karakoç'un eşi kim?" sorularının yanıtını arattı. Karakoç'un 9 yıl önce ünlü oyuncu ile nikah masasına oturduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Ceren Karakoç'un Aşk ve Mavi'de de rol alan oyuncu eşi Osman Karakoç...

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