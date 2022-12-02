Hadise hakkında yeni aşk iddiası! Fransız kick boksçuya emojili yorum

Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğini geçen Ekim ayında sonlandıran Hadise, boşanmanın ardından pek çok iddiayla gündem oldu. Ünlü şarkıcı, özellikle Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddiasıyla günlerce magazin manşetlerinde yer aldı. Yasak aşk iddialarını net bir dille yalanlayan Hadise, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Ünlü şarkıcının sosyal medyadaki bir yazışması "Hadise yeni bir aşka mı yelken açtı?" sorusunu akıllara getirdi. Hadise'nin yazıştığı isim ise görenleri şaşkına çevirdi.