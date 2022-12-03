Haberler Magazin Videoları Kızılcık Şerbeti'nin kaynana Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Meğer Erkan Kolçak Köstendil'in...

Kızılcık Şerbeti'nin kaynana Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Meğer Erkan Kolçak Köstendil'in...

Kızılcık Şerbeti'nin kaynana Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Meğer Erkan Kolçak Köstendil'in...
03.12.2022 06:46 - Son Güncelleme: 03.12.2022 06:56

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:10
Afra Saraçoğlu yeni yaşını...
Magazin 01:36
Ceren Karakoç’un kocası bakın...
Magazin 00:25
‘’Cevizli sucuğumu yiyiyorum’’
Magazin 01:02
Küçük oğlu koca delikanlı...
Magazin 01:14
Nur Sürer’in 15 yıllık eski...
Magazin 00:17
Demet Özdemir'den cesur...
Magazin 00:08
Dilan Çiçek Deniz derin...
Magazin 00:13
Özge Özpirinçci’nin minik...
Magazin 00:14
Melis Sezen'in dansı olay!...
Magazin 01:34
4,5 saatlik ameliyattan çıktı!...
Magazin 00:20
Zaman aşımı
Magazin 08:24
Nursel Ergin'den acı itiraf!...

Kısa bir süre önce Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Kızılcık Şerbeti, epey sevildi. İki farklı yapıdaki ailenin, birbirilerine aşık olan ve evlenen çocuklarının hikayesi üzerinden kurgulanan dizi başrollerden daha çok konuşulan isimler var. Onlardan biri de Doğa'nın kayınvalidesi Pembekarakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu. Doğa'nın ailesiyle ve aşka karşı verdiği mücadeleyle diziye ayrı bir renk katan Pembe'yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun o isimle evli olduğunu biliyor muydunuz? İşte Sibel Taşçıoğlu ve eşi Erkan Kolçak Köstendil...

Magazin Videoları
SON DAKİKA