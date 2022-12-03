Kızılcık Şerbeti'nin kaynana Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Meğer Erkan Kolçak Köstendil'in...

Kısa bir süre önce Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Kızılcık Şerbeti, epey sevildi. İki farklı yapıdaki ailenin, birbirilerine aşık olan ve evlenen çocuklarının hikayesi üzerinden kurgulanan dizi başrollerden daha çok konuşulan isimler var. Onlardan biri de Doğa'nın kayınvalidesi Pembekarakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu. Doğa'nın ailesiyle ve aşka karşı verdiği mücadeleyle diziye ayrı bir renk katan Pembe'yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun o isimle evli olduğunu biliyor muydunuz? İşte Sibel Taşçıoğlu ve eşi Erkan Kolçak Köstendil...