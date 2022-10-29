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Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu sosyal medyada ilgi odağı oldu! Anne Başak Dizer paylaştı! Gören dönüp bir daha baktı

Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu sosyal medyada ilgi odağı oldu! Anne Başak Dizer paylaştı! Gören dönüp bir daha baktı
29.10.2022 18:19

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Aşk-ı Memnu, Çarpışma, Kuzey Güney, Menekşe ile Halil gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında stil danışmanı eşi Başak Dizer ile nikah masasına oturdu. Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken çift, geçen Nisan ayında da Kurt Efe adını verdikleri oğullarını kucaklarına aldı. Ünlü çiftten Başak Dizer, oğlunun bir pozunu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem oldu. İşte Başak Dizer'in o paylaşımı...

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