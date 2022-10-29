Kıvanç Tatlıtuğ’un minik oğlu sosyal medyada ilgi odağı oldu! Anne Başak Dizer paylaştı! Gören dönüp bir daha baktı
Aşk-ı Memnu, Çarpışma, Kuzey Güney, Menekşe ile Halil gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında stil danışmanı eşi Başak Dizer ile nikah masasına oturdu. Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken çift, geçen Nisan ayında da Kurt Efe adını verdikleri oğullarını kucaklarına aldı. Ünlü çiftten Başak Dizer, oğlunun bir pozunu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem oldu. İşte Başak Dizer'in o paylaşımı...
29.10.2022 01:39 - Son Güncelleme: 29.10.2022 01:39
Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Behlül karakteriyle hafızalara kazınan Kıvanç Tatlıtuğ, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.
39 yaşında basan ünlü oyuncu, önceki gün ise eşi Başak Dizer'in doğum gününe özel yaptığı paylaşımla gündem oldu.