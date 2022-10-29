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Kıvanç Tatlıtuğ’un minik oğlu sosyal medyada ilgi odağı oldu! Anne Başak Dizer paylaştı! Gören dönüp bir daha baktı

Aşk-ı Memnu, Çarpışma, Kuzey Güney, Menekşe ile Halil gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında stil danışmanı eşi Başak Dizer ile nikah masasına oturdu. Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken çift, geçen Nisan ayında da Kurt Efe adını verdikleri oğullarını kucaklarına aldı. Ünlü çiftten Başak Dizer, oğlunun bir pozunu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem oldu. İşte Başak Dizer'in o paylaşımı...

29.10.2022 01:39 - Son Güncelleme: 29.10.2022 01:39
Kıvanç Tatlıtuğ’un minik oğlu sosyal medyada ilgi odağı oldu! Anne Başak Dizer paylaştı! Gören dönüp bir daha baktı

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Behlül karakteriyle hafızalara kazınan Kıvanç Tatlıtuğ, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.

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Kıvanç Tatlıtuğ’un minik oğlu sosyal medyada ilgi odağı oldu! Anne Başak Dizer paylaştı! Gören dönüp bir daha baktı

Ünlü oyuncu, 2016 yılında stil danışmanı Başak Dizer ile nikah masasına oturdu.

Kıvanç Tatlıtuğ’un minik oğlu sosyal medyada ilgi odağı oldu! Anne Başak Dizer paylaştı! Gören dönüp bir daha baktı

Mutlu bir evlilik sürdüren çift, 15 Nisan 2022'de ise Kurt Efe adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

Kıvanç Tatlıtuğ’un minik oğlu sosyal medyada ilgi odağı oldu! Anne Başak Dizer paylaştı! Gören dönüp bir daha baktı

39 yaşında basan ünlü oyuncu, önceki gün ise eşi Başak Dizer'in doğum gününe özel yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ’un minik oğlu sosyal medyada ilgi odağı oldu! Anne Başak Dizer paylaştı! Gören dönüp bir daha baktı

Sosyal medyayı aktif kullanan Dizer, şimdi ise paylaşımında oğlu Kurt Efe'ye yer verdi.

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