Kıvanç Tatlıtuğ’un kız kardeşini görenler dilini ısırdı! İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un güzeller güzeli kardeşi Melisa...

Kıvanç Tatlıtuğ'un güzeller güzeli kardeşine bakın! Aşk-ı Memnu, Kuzey Güney, Organize İşler, Çarpışma gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, geçen günlerde baba olacağı yönündeki haberlerle gündem olmuştu. Başak Dizer'le mutlu bir evlilik sürdüren Tatlıtuğ, şimdi ise kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ ile gündeme geldi. Ünlü oyuncunun kardeşi, güzelliğiyle sosyal medyaya damga vurdu. Öte yandan kameralardan uzak bir yaşam sürdüren Melisa Tatlıtuğ, ünlü oyuncu Demet Özdemir'e benzetildi. İkili için 'İkiz gibiler' yorumu yapıldı. İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un güzeller güzeli kardeşi Melisa...