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Haberler Magazin Kıvanç Tatlıtuğ’un güzeller güzeli kardeşine bakın! Melisa’yı gören dilini ısırdı Demet Özdemir gerçeğiyle şaşırttı

Kıvanç Tatlıtuğ’un güzeller güzeli kardeşine bakın! Melisa’yı gören dilini ısırdı Demet Özdemir gerçeğiyle şaşırttı

Kıvanç Tatlıtuğ'un güzeller güzeli kardeşine bakın! Aşk-ı Memnu, Kuzey Güney, Organize İşler, Çarpışma gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, geçen günlerde baba olacağı yönündeki haberlerle gündem olmuştu. Başak Dizer'le mutlu bir evlilik sürdüren Tatlıtuğ, şimdi ise kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ ile gündeme geldi. Ünlü oyuncunun kardeşi, güzelliğiyle sosyal medyaya damga vurdu. Öte yandan kameralardan uzak bir yaşam sürdüren Melisa Tatlıtuğ, ünlü oyuncu Demet Özdemir'e benzetildi. İkili için 'İkiz gibiler' yorumu yapıldı. İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un güzeller güzeli kardeşi Melisa...

01.12.2021 00:55 - Son Güncelleme: 01.12.2021 00:55
Kıvanç Tatlıtuğ’un güzeller güzeli kardeşine bakın! Melisa’yı gören dilini ısırdı Demet Özdemir gerçeğiyle şaşırttı

Aşk-ı Memnu, Kuzey Güney, Organize İşler, Çarpışma gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, geçen günlerde baba olacağı yönündeki haberlerle gündem olmuştu.

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Kıvanç Tatlıtuğ’un güzeller güzeli kardeşine bakın! Melisa’yı gören dilini ısırdı Demet Özdemir gerçeğiyle şaşırttı

Son olarak bebek ile ilgili heyecanını paylaşan Kıvaç Tatlıtuğ, "Çok güzel bir duygu, çok mutluyuz. Allah isteyen herkese nasip etsin. Biz de daha yeniyiz bu süreçte. Önce sağlıklı olsun, sağlıklı gelsin. İsim daha düşünmedik, akışına bıraktık" İfadelerini kullanmıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ’un güzeller güzeli kardeşine bakın! Melisa’yı gören dilini ısırdı Demet Özdemir gerçeğiyle şaşırttı

Başak Dizer'le mutlu bir evlilik sürdüren Tatlıtuğ, şimdi ise kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ ile gündeme geldi.

Kıvanç Tatlıtuğ’un güzeller güzeli kardeşine bakın! Melisa’yı gören dilini ısırdı Demet Özdemir gerçeğiyle şaşırttı

Ünlü oyuncunun kardeşi, güzelliğiyle sosyal medyaya damga vurdu. Öte yandan kameralardan uzak bir yaşam sürdüren Melisa Tatlıtuğ, ünlü oyuncu Demet Özdemir'e benzetildi.

Kıvanç Tatlıtuğ’un güzeller güzeli kardeşine bakın! Melisa’yı gören dilini ısırdı Demet Özdemir gerçeğiyle şaşırttı

Melisa Tatlıtuğ için "Demet'le ikiz gibi", "Demet Özdemir'in sarışın hali" ve "Gülüşü aynı Demet Özdemir" gibi yorumlar yapıldı.

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