Kıvanç Tatlıtuğ’un güzeller güzeli kardeşine bakın! Melisa’yı gören dilini ısırdı Demet Özdemir gerçeğiyle şaşırttı

Son olarak bebek ile ilgili heyecanını paylaşan Kıvaç Tatlıtuğ, "Çok güzel bir duygu, çok mutluyuz. Allah isteyen herkese nasip etsin. Biz de daha yeniyiz bu süreçte. Önce sağlıklı olsun, sağlıklı gelsin. İsim daha düşünmedik, akışına bıraktık" İfadelerini kullanmıştı.