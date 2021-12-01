Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit milyonluk arabasından 'Günaydın' pozu sosyal medyayı salladı

Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit yeni arabasına 2 milyon 200 bin TL ödemişti... Ünlü oyuncunun 'günaydın' pozu sosyal medyayı salladı. Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit arabasını yeniledi! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı karakter ile dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Burak Özçivit aynı zamanda aranılan bir reklam yüzü. Akıllıca yatırımlar yapan Özçivit, otomobil tutkusuyla biliniyor. Daha önce lacivert bir Modena ile objektife takılan Özçivit son olarak titanyum rengi bir 599 GTB F1 aldı. Geçtiğimiz Nisan ayında değiştirdiği arabası için 2000 model Modena'sını satan Özçivit, onun yerine 2008 model bir araç aldı. Gerçek bir Ferrari tutkunu olan Özçivit'in, 2020 model bir araca 7 milyon TL vermektense, Bursa'ya kadar gidip eski ama temiz bir araç bulduğu ortaya çıkmıştı. Plaka detayıyla dikkat çeken Burak Özçivit yeni arabasından 'günaydın' pozu paylaştı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.