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Kıvanç Tatlıtuğ rekor kırdı! Reklam karşılığında aldığı para dudak uçuklattı

Kıvanç Tatlıtuğ rekor kırdı! Reklam karşılığında aldığı para dudak uçuklattı
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Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 11’inci kez Mavi Jeans’in reklam yüzü oldu. İddiaya göre 1 milyon doları (yaklaşık 9 milyon lira) cebine koydu.


Kıvanç Tatlıtuğ rekor kırdı! Kıvanç Tatlıtuğ, reklam dünyasında fırtına gibi esti. Mavi Jeans'in 11'inci kez reklam yüzü seçildi. Tatlıtuğ yeni reklamında sürdürülebilir kentsel hareketliliğe dikkat çekti. Doğayla iç içe bir hayat yaşadığını söyleyen Tatlıtuğ, "Çocukluğum doğada geçti benim. Eşimle oturmuş olduğum ev de doğanın içinde. Benim için hayat, yeşil ve mavi" diye konuştu.

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