Aygün Aydın’dan skandal pozlar! Kırmızı sütyen ve jartiyerli fotoğraflarına tepki yağdı

Aygün Aydın’dan skandal pozlar! Katıldığı moda yarışmasıyla adını duyuran Aygün Aydın, iş insanı Hakan Sabancı'yı ile yazışmalarını ifşa ederek uzun bir süre gündem olmuştu. Özellikle Hakan Sabancı'ya iç çamaşırlarıyla verdikleri pozları yollayan kadınlardan rahatsız olduğunu dile getiren Aygün Aydın, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla herkesi şaşkına çevirdi. Siyah jartiyeri ile çamaşır makinasının önünde verdiği pozları art arda paylaşan Aydın'ın skandal pozlarına tepki yağdı. İşte Aygün Aydın'ın tepki çeken paylaşımı...