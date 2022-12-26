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Kısmetse Olur Furkan'dan tepki çeken söz: "Kalede kaleci var diye gol atmamak olmaz"

Kısmetse Olur Furkan'dan tepki çeken söz: "Kalede kaleci var diye gol atmamak olmaz"
26.12.2022 16:10 - Son Güncelleme: 26.12.2022 16:15

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Kısmetse Olur Furkan'dan tepki çeken söz! Sevgilisini dövüp çıplak fotoğraflarını ifşa ettiği söylenmişti... Kısmetse Olur: Aşkın Gücü ve yarışmacıları program başladığı günden beri gündemden düşmüyor. Yarışmacılar arasında yer alan Furkan Can Ağca şoke eden bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre yarışmacı sevgilisini döverek çıplak fotoğraflarını ifşa etti. Konuyla ilgili Furkan'dan açıklama gelirken yeni bir skandal yaşandı. Oyuncu ve müzisyen Bartu Küçükçağlayan sosyal medya hesabından programda yayınlanan bir bölümü paylaşarak, tepkisini dile getirdi.

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