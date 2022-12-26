Murat Boz saçını Ayça Ayşin Turan için ektirmiş meğer! O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'de el ele göz göze görüntüler: "Madem beni kırmamış...

Murat Boz saçını Ayça Ayşin Turan için ektirmiş meğer! O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'de el ele göz göze görüntüler ortaya çıktı. Her sene farklı jüri ve ünlülerle yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı henüz yayınlanmadı ancak sosyal medyaya sızan görüntüler kısa sürede gündem oldu. Bir süredir Murat Boz'la aşk yaşadığı iddiasıyla adından söz edilen ancak 'Öyle bir şey yok' diyerek iddiaları yalanlayan Ayça Ayşin Turan, Murat Boz'u seçti. Yarışmada Murat Boz'u seçen Ayça Ayşin Turan bakın neler söyledi.