Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal'dan kırmızı elbiseli yeni paylaşım!

07.07.2020 12:56

Sinem Kobal hamileliği ile gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde Atv ekranlarında yayınlanan dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu, eşine tatil jesti yapmış ve Sinem Kobal ise Instagram paylaşımları ile tatil fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Son hali ile dikkat çeken Sinem Kobal, fotoğraflarında her ne kadar göbeğini göstermese de, yaptığı her paylaşım ile gündem oluyor. 32 yaşındaki Kobal'ın kırmızı elbiseli fotoğrafını "Yakın geçmiş" notuyla paylaşması dikkat çekti.