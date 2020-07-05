Sinem Kobal'dan kırmızı elbiseli yeni paylaşım! Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi...
Sinem Kobal hamileliği ile gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde Atv ekranlarında yayınlanan dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu, eşine tatil jesti yapmış ve Sinem Kobal ise Instagram paylaşımları ile tatil fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Son hali ile dikkat çeken Sinem Kobal, fotoğraflarında her ne kadar göbeğini göstermese de, yaptığı her paylaşım ile gündem oluyor. 32 yaşındaki Kobal'ın kırmızı elbiseli fotoğrafını "Yakın geçmiş" notuyla paylaşması dikkat çekti. Kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alan Sinem Kobal'ın eski hali merak edildi. İşte Sinem Kobal'ın son hali ve eski hali...
05.07.2020 16:43
- Son Güncelleme: 05.07.2020 16:57
Şu sıralar Çeşme'de tatil yapan 32 yaşındaki Sinem Kobal, Instagram paylaşımlarına devam ediyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun güzeller güzeli eşi Sinem Kobal'ın hamilelik sürecini yakından takip eden hayranları, güzel oyuncunun yaptığı her paylaşımı beğeni yağmuruna tutmayı ihmal etmiyor. İşte Sinem Kobal'ın 'Yakın geçmiş' notuyla yaptığı paylaşım ve yıllar içerisindeki değişimi...
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