Sinem Kobal'dan kırmızı elbiseli yeni paylaşım! Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi...

Şu sıralar Çeşme'de tatil yapan 32 yaşındaki Sinem Kobal, Instagram paylaşımlarına devam ediyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun güzeller güzeli eşi Sinem Kobal'ın hamilelik sürecini yakından takip eden hayranları, güzel oyuncunun yaptığı her paylaşımı beğeni yağmuruna tutmayı ihmal etmiyor. İşte Sinem Kobal'ın 'Yakın geçmiş' notuyla yaptığı paylaşım ve yıllar içerisindeki değişimi...