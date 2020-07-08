Duygu Özaslan sarı bikinili fotoğrafıyla şoke etmişti! "Bulimia Nervoza'yım..." diyen Duygu Özaslan'ın hastalığı nedir?

08.07.2020 18:41

Duygu Özaslan, bikinili fotoğrafının ortaya çıkmasının ardından yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Bu güne kadar photoshop yaparak kendisini fit gösterdiği iddia edilen fenomen Duygu Özaslan, Instagram hesabından açıklamada bulundu. "Mental olarak iyiyim, fiziksel olarak iyi olmasam da benim için sorun yok. Gerçekten umurumda değil. Beni çekebilirsiniz." diyen Duygu Özaslan, bulimia nervoza hastalığıyla mücadele ettiğini açıkladı. Son haliyle dikkat çeken Duygu Özaslan'ın hastalığı merak konusu oldu. Bulimia nervoza hastalığı nedir?