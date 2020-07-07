Afili Aşk ile Altın Kelebek alan Burcu Özberk'in estetiksiz hali sosyal medyayı karıştırdı

07.07.2020 12:00

Afili Aşk dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Burcu Özberk, güzelliği ile izleyicilerin beğenisini topladı. Çağlar Ertuğrul ile aralarındaki uyumla dikkatleri üzerine çeken Burcu Özberk başarılı performansı ile de göz doldurdu. Afili Aşk oyuncuları Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul Altın Kelebek'te de başarılarının meyvesini topladı. Burcu Özberk'in Altın Kelebek'te 'En iyi romantik komedi dizisi kadın oyuncusu' ödülü almasının ardından özel hayatını merak edenler estetiksiz haliyle karşılaştı. Burcu Özberk'in estetiksiz hali görenleri şok etti. Kariyerinin ilk dönemlerinde Muhteşem Yüzyıl adlı dizide rol alan Burcu Özberk'in değişimine tanıklık edeceksiniz.