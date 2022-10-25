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Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık estetikle bambaşka biri oldu! Gören tanıyamadı!

Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık estetikle bambaşka biri oldu! Gören tanıyamadı!
25.10.2022 10:24

OTOMATİK OYNAT

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Asıl adı Bahriye Tokmak olan Kibariye şimdilerde hem şöhretinin hem de anneanneliğinin tadını sürüyor. Bir zamanlar aldatılma iddialarıyla gündeme gelen fakat eşi Ali Küçükbalçık'ı affeden ardından kızıyla sorunlar yaşayan Kibariye geçtiğimiz aylarda da annesini kaybetmişti. Ünlü şarkıcı kendinden yaşça ufak Ali Küçükbalçık ile 1999 senesinde nikah masasına oturdu ve bir sene sonra kızı dünyaya geldi. Geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka biri durumuna dönüşen Birgül'ün oğlu Aras'ı görenler dedesine benzetiyor.

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