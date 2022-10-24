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Kenan Işık son hali ve sağlık durumu nasıl? Yakın arkadaşı Ozan Zeybek: "Yaralar çıkar, zayıflama olur ama..."

Kenan Işık son hali ve sağlık durumu nasıl? Yakın arkadaşı Ozan Zeybek: "Yaralar çıkar, zayıflama olur ama..."
24.10.2022 22:32 - Son Güncelleme: 24.10.2022 22:32

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Kenan Işık'ın son durumu merak ediliyordu, beklenen haber geldi. 2 yıl önce eşi Beril Işık'ın yaptığı açıklama ile gündeme gelmişti usta sanatçı... 21 Mart 2014 günü spor sonrasında saunaya giren Işık, saunanın ardından fenalaşıp dengesini kaybederek, kafasını yere çarpması sonucu beyin kanaması geçiren Kenan Işık o günden bugüne komada... Sevenleri her gün Işık için dua ediyor, sanatçıdan iyi bir haber bekliyor. "Kenan Işık'ın son sağlık durumu nasıl?" sorusu zaman zaman gündeme geliyor ve herkes başarılı oyuncu ve sunucunun son durumunu merak ediyor. Kenan Işık'ın sağlık durumuna dair yakın arkadaşı son dakika açıklaması yaptı. Ozan Zeybek bakın neler anlattı.

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