'Kesenin ağzı açıldı' Şükran Ovalı mayolu pozuyla yaktı kavurdu! Bu mayo tam 6 bin TL...

Caner Erkin ile 2017 yılında nikah masasına oturan ve 2018'de kızı Mihran Ela'yı kucağına alan ünlü oyuncu Şükran Ovalı, Instagram hesabında yaptığı bikinili paylaşımla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü geçtiğimiz günlerde. Şükran Ovalı'nın tatil paylaşımları bitmiyor. Ege sahillerinde kızı ve kendisi gibi oyuncu arkadaşı Gözde Seda Altuner ile tatil yapan Şükran Ovalı, sosyal medya hesabından bir mayolu pozunu paylaştı. Oyuncunun giydiği renkli mayonun fiyatı şaşırttı. Fenerbahçeli yıldız Caner Erkin de eşinin paylaşımına kayıtsız kalamadı.