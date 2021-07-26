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Şükran Ovalı mayolu pozunu paylaştı sosyal medya yandı kavruldu! Bu mayo tam 6 bin TL... Caner Erkin bakın nasıl tepki verdi

Caner Erkin ile 2017 yılında nikah masasına oturan ve 2018'de kızı Mihran Ela'yı kucağına alan ünlü oyuncu Şükran Ovalı, Instagram hesabında yaptığı bikinili paylaşımla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü geçtiğimiz günlerde. Şükran Ovalı'nın tatil paylaşımları bitmiyor. Ege sahillerinde kızı ve kendisi gibi oyuncu arkadaşı Gözde Seda Altuner ile tatil yapan Şükran Ovalı, sosyal medya hesabından bir mayolu pozunu paylaştı. Oyuncunun giydiği renkli mayonun fiyatı şaşırttı. Fenerbahçeli yıldız Caner Erkin de eşinin paylaşımına kayıtsız kalamadı.

26.07.2021 15:54 - Son Güncelleme: 26.07.2021 15:54
Şükran Ovalı mayolu pozunu paylaştı sosyal medya yandı kavruldu! Bu mayo tam 6 bin TL... Caner Erkin bakın nasıl tepki verdi

2017 yılında nikah masasına oturan Şükran Ovalı ile Caner Erkin, 2018'de kızları Mihran Ela'yı kucağına almıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şükran Ovalı mayolu pozunu paylaştı sosyal medya yandı kavruldu! Bu mayo tam 6 bin TL... Caner Erkin bakın nasıl tepki verdi

Caner Erkin ile mutlu bir evlilik sürdüren ve vaktinin çoğunu kızı Mihran Ela'ya ayıran ünlü oyuncu, yaz aylarının gelmesiyle tatile çıktı.

Şükran Ovalı mayolu pozunu paylaştı sosyal medya yandı kavruldu! Bu mayo tam 6 bin TL... Caner Erkin bakın nasıl tepki verdi

Geçtiğimiz günlerde mor bikinisiyle verdiği pozla sosyal medyayı kasıp kavuran Şükran Ovalı sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.

Şükran Ovalı mayolu pozunu paylaştı sosyal medya yandı kavruldu! Bu mayo tam 6 bin TL... Caner Erkin bakın nasıl tepki verdi

6 BİN TL'LİK MAYO

Arkadaşlarıyla eğlenen Ovalı, denizde çektirdiği mayolu pozlarını da Instagram hesabından sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Şükran Ovalı mayolu pozunu paylaştı sosyal medya yandı kavruldu! Bu mayo tam 6 bin TL... Caner Erkin bakın nasıl tepki verdi

Son olarak pembe ve mor renklerden oluşan bir mayo giyen Ovalı, Gözde Seda Altuner'e peş peşe pozlar verdi. Güzel oyuncu, paylaşımına; "Haberim yok ki ful doğal" notunu düştü.