Kerem Bürsin'den yürekleri ağza getiren haber! ''Trafik kazası geçirdi...'' haberlerine menajerinden açıklama geldi! 6 ölü 24 yaralı

Menajerinden ilk açıklama geldi! 6 kişi ölmüş 24 kişi ise yaralanmıştı... Hande Erçel ile ayrılan Kerem Bürsin'den yürekleri ağza getiren haber!

Kerem Bürsin ile Hande Erçel aşkı rol aldıkları dizinin setinde başladı ancak ilişkileri Maldivler tatilinde belgelenen çift, projenin bitmesinin ardından kısa bir süre sonra yollarını ayırdı.

KAZA MI YAPTI?

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, Hande Erçel ile ayrıldıktan sonra soluğu Amerika'da almıştı. Bürsin'in ABD'de kaza yaptığı iddia edildi. Ünlü oyuncunun hayranları, Kerem Bürsin'in sağlık durumunu merak edince menajeri açıklama yaptı.

Kerem Bürsin'in menajeri, kaza haberini "Yok öyle bir şey" diyerek yalanladı. Öte yandan önceki gün ABD'nin Pensilvanya Eyaleti'nde 80 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi ölmüş, 24 kişi ise yaralanmıştı. Özel hayatıyla sık sık dikkatleri üzerine çeken Hande Erçel ise kısa süre içinde aşk bombasını patlattı. Erçel; geçen aylarda Hadise ile olaylı ilişkisi sona eren, eski rol arkadaşı Kaan Yıldırım ile gecelerde yakalandı!

DİZİ AŞKI GERÇEK OLDU

Hande Erçel ile ayrılan Kerem Bürsin eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin ile yeniden mi? O hamle sonrası ilk açıklama geldi...

2013-2014 yıllarında yayınlanan ve fenomen olan 'Güneşi Beklerken' dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen ikili, sürpriz sosyal medya hamlesi ile hayranlarını sevindirmişti. Bir yıl birlikte olan oyuncular, 2014'te ilişkilerini noktalamıştı. O dönem evlenecekleri konuşulan çiftin, başka projelerde yer almaları nedeniyle birbirlerine zaman ayıramadıkları için ayrıldığı iddia edilmişti.

AŞK YENİDEN Mİ?

Kerem Bürsin'in (34), final yapan 'Sen Çal Kapımı' dizisinde başrolü paylaştığı Hande Erçel'den ayrıldıktan sonra eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'le (31) sosyal medyada yeniden takipleşmesi, "Aşk yeniden mi?" sorusunu akıllara getirmişti.

Rol aldığı dizinin sona ermesiyle Hatay'dan İstanbul'a dönen Yağmur Tanrısevsin önceki akşam Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Dizi için dokuz aydır Hatay'da yaşadığını ve yöreyi çok sevdiğini söyleyen güzel oyuncu, "Rol aldığım dizi bitti, güzel bir işti. Dokuz aydır Hatay'da yaşıyordum, ben de yeni geldim İstanbul'a."

"Planlıydı bitmesi tabii üzgünüm, oyuncu arkadaşlarımla vedalaşmak üzdü, Hatay'ı çok sevdik. Çok güzeldi orada yaşam, tatillerde bile İstanbul'a gelmeden orada vakit geçiriyordum. Hatay'ın yemekleri çok güzeldi, tavsiye ederim. Yine bir proje olursa giderim" dedi.

Eski sevgilisi Kerem Bürsin ile tekrar sosyal medyada birbirlerini takip eden Tanrısevsin, "aralarında tekrar aşk başlayabileceği" iddialarına son noktayı koydu. 31 yaşındaki güzel, meslektaşı ile arkadaş olduklarını söyleyip, "Tekrar aşk durumu yok" dedi.