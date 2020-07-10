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Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal'dan eli karnında poz! İşte Sinem Kobal'ın son hali...

Sinem Kobal'ın son hali merak ediliyordu. Hamileliğinde 5. ayı geride bırakan Sinem Kobal, Instagram paylaşımlarına devam ediyor. Marmaris tatilinden sonra Çeşme'de denizin tadını çıkartan Sinem Kobal'ın Instagram'dan paylaştığı son fotoğrafı görenler, 'Çok güzelsin,' 'Hamilelik yaramış', ' Karnı görünmesin diye verilmiş bir poz sanki' şeklinde yorumlarda bulundu. Kız bebek bekleyen Sinem Kobal'ın çimlere uzandığı poz kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi, hamile Sinem Kobal'ın son hali...

10.07.2020 12:42 - Son Güncelleme: 10.07.2020 13:30
Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal'dan eli karnında poz! İşte Sinem Kobal'ın son hali...

Hamile Sinem'in son hali merak ediliyordu. Son günlerde sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu, Instagram2dan son halini paylaştı. Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın çimlere uzandığı poza kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi. İşte hamileliğinde 5. ayı geride bırakan Sinem Kobal'ın son hali...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal'dan eli karnında poz! İşte Sinem Kobal'ın son hali...

Sinem Kobal'ın Instagram paylaşımı magazin gündemine bomba gibi düştü.

Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal'dan eli karnında poz! İşte Sinem Kobal'ın son hali...

6 aylık hamile olan Sinem Kobal, Muğla Selimiye'deki tatilinin ardından Çeşme'ye gitti.

Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal'dan eli karnında poz! İşte Sinem Kobal'ın son hali...

Sosyal medyayı aktif kullanan Sinem Kobal'ın, son paylaşımında karnını gizlemesi dikkat çekti.

Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal'dan eli karnında poz! İşte Sinem Kobal'ın son hali...

İşte hamile Sinem Kobal'ın son hali...

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