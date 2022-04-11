RAMAZAN İMSAKİYE
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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal kızları Lalin yürüyüş keyfi!

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal kızları Lalin yürüyüş keyfi!
11.04.2022 15:21 - Son Güncelleme: 11.04.2022 15:21

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Kenan İmirzalıoğlu ve 8 aylık hamile eşi Sinem Kobal kızları Lalin ile keyifte! Babasının omzundaki Lalin bebek kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. 2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren ve 21 Ekim 2020'de ilk kızları Lalin'i kucağına alan Sinem Kobal hamileliğin son günlerinde. Çekirdek ailesi ile yürüyüş yaptığı anlardan bir kare yayınlayan Sinem Kobal'ın Instagram paylaşımı kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. Lalin bebeğin annesinin kafasını tutması ise, "Babanın omzunda ama aklı da annede" şeklinde yorumlandı.

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