Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti Lalin bebek sonrası değişen hayatlarını anlattı! Lalin kime benziyor?

Lalin bebeği kucağına alan çiçeği burnunda anne Sinem Kobal ve eşi Kenan İmirzalıoğlu, Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir ay önce Lalin'i kucağına alan çiftin kenetli elleri bir an olsun birbirinden ayrılmazken, muhabirlerin sorularını yanıtlayan çiftten İmirzalıoğlu'nun maskesiz bir vatandaşı uyarması da dikkat çekti. Doğum kilolarından kurtulduğu görülen Sinem Kobal, muhabirlerin, "Lalin kime benziyor?" sorusuyla bombayı patlattı. Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın kızı Lalin kime benziyor? İşte detaylar...