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Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu ile gittiği doktor kontrolünde bombayı patlattı! Kızları Lalin kime benziyor?

Lalin bebeği kucağına alan çiçeği burnunda anne Sinem Kobal ve eşi Kenan İmirzalıoğlu, Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir ay önce Lalin'i kucağına alan çiftin kenetli elleri bir an olsun birbirinden ayrılmazken, muhabirlerin sorularını yanıtlayan çiftten İmirzalıoğlu'nun maskesiz bir vatandaşı uyarması da dikkat çekti. Doğum kilolarından kurtulduğu görülen Sinem Kobal, muhabirlerin, "Lalin kime benziyor?" sorusuyla bombayı patlattı. Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın kızı Lalin kime benziyor? İşte detaylar...

27.11.2020 09:19 - Son Güncelleme: 27.11.2020 09:26
Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu ile gittiği doktor kontrolünde bombayı patlattı! Kızları Lalin kime benziyor?

ELLERİ BİR AN OLSUN AYRILMADI!

Kenan İmirzalıoğlu ile eşi Sinem Kobal doğum sonrası kontrolde, herkesin aklında tek bir soru 'Kızları Lalin kime benziyor?'Attıkları her adımla magazin gündeminde yer alan ve renkli dünyanın parmakla gösterilen çiftlerinden olan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Lalin dünyaya geleli tam bir ay oldu.

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Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu ile gittiği doktor kontrolünde bombayı patlattı! Kızları Lalin kime benziyor?

Nişantaşı'ndaki doktoruna eşi Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte giden güzel anne Sinem Kobal, verdiği kilolarla dikkat çekti.

Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu ile gittiği doktor kontrolünde bombayı patlattı! Kızları Lalin kime benziyor?

'LALİN, EVDE BİZİ BEKLİYOR'
Doktor kontrolü çıkışı gazetecilerin sorularını İmirzalıoğlu, "Tam bir ay oldu. Her şey çok güzel geçiyor. Lalin'de evde bekliyor bizi şimdi. Lalin iyi, biz iyiyiz çok şükür" diye yanıtladı.

Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu ile gittiği doktor kontrolünde bombayı patlattı! Kızları Lalin kime benziyor?

SİNEM VE KENAN'IN KIZI LALİN KİME BENZİYOR?

Gazetecilerin bebeğin kime benzediğini sorması üzerine cevap veren Kobal, "Daha kırkı çıkmadı. Birisine benzetmek için çok erken yakın zamanda sizlerde görürsünüz zaten" dedi.


Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu ile gittiği doktor kontrolünde bombayı patlattı! Kızları Lalin kime benziyor?

ÖRNEK DAVRANIŞ!

Röportaj yapıldığı sırada maskesini takmayan bir vatandaşı fark eden İmirzalıoğlu, maskesini takması konusunda uyarı da bulunması dikkatlerden kaçmadı.

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