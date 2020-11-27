Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu ile gittiği doktor kontrolünde bombayı patlattı! Kızları Lalin kime benziyor?

ELLERİ BİR AN OLSUN AYRILMADI!

Kenan İmirzalıoğlu ile eşi Sinem Kobal doğum sonrası kontrolde, herkesin aklında tek bir soru 'Kızları Lalin kime benziyor?'Attıkları her adımla magazin gündeminde yer alan ve renkli dünyanın parmakla gösterilen çiftlerinden olan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Lalin dünyaya geleli tam bir ay oldu.