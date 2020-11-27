Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu ile gittiği doktor kontrolünde bombayı patlattı! Kızları Lalin kime benziyor?
Lalin bebeği kucağına alan çiçeği burnunda anne Sinem Kobal ve eşi Kenan İmirzalıoğlu, Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir ay önce Lalin'i kucağına alan çiftin kenetli elleri bir an olsun birbirinden ayrılmazken, muhabirlerin sorularını yanıtlayan çiftten İmirzalıoğlu'nun maskesiz bir vatandaşı uyarması da dikkat çekti. Doğum kilolarından kurtulduğu görülen Sinem Kobal, muhabirlerin, "Lalin kime benziyor?" sorusuyla bombayı patlattı. Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın kızı Lalin kime benziyor? İşte detaylar...
27.11.2020 09:19
- Son Güncelleme: 27.11.2020 09:26
ELLERİ BİR AN OLSUN AYRILMADI!
Kenan İmirzalıoğlu ile eşi Sinem Kobal doğum sonrası kontrolde, herkesin aklında tek bir soru 'Kızları Lalin kime benziyor?'Attıkları her adımla magazin gündeminde yer alan ve renkli dünyanın parmakla gösterilen çiftlerinden olan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Lalin dünyaya geleli tam bir ay oldu.
DİĞER GALERİLER