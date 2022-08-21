Haberler Magazin Videoları Kenan Doğulu'nun minik hayranı ile keyifli halleri! Beren Saat o anları gülerek izledi

Kenan Doğulu'nun minik hayranı ile keyifli halleri! Beren Saat o anları gülerek izledi

Kenan Doğulu'nun minik hayranı ile keyifli halleri! Beren Saat o anları gülerek izledi
21.08.2022 23:09 - Son Güncelleme: 21.08.2022 23:10

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:49
Yeşilçam'ın kötü çocuğu...
Magazin 00:35
Tuğba Altıntop siyah...
Magazin 00:30
Bergüzar Korel "40'a son 9"...
Magazin 00:05
Buse Varol yeni imajıyla poz...
Magazin 00:29
Mehmet Yalçınkaya Yemekteyiz...
Magazin 08:30
Zahide Yetiş deniz kenarından...
Magazin 00:21
Neslişah Alkoçlar ile Engin...
Magazin 00:45
Tokatçı'nın Emine'si Nazan...
Magazin 00:35
Serap Paköz'ün sır gibi...
Magazin 00:27
Şarkıcı Emrah çocuklarıyla...
Magazin 02:47
Ceyhun Fersoy vefat eden Rasim...
Magazin 03:20
Gülşen'den skandal sahne...

2014 yılında oyuncu Beren Saat ile dünyaevine giren şarkıcı Kenan Doğulu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Konser maratonuna hız kesmeden devam eden şarkıcı, sahne öncesi sevenleriyle bir araya geldi. Minik bir hayranını kucağına alarak seven şarkıcı, beklenmedik bir durumla karşılaştı. Doğulu'nun minik hayran şarkıcıdan ayrılmak istemeyince keyifli anlar yaşandı. Doğulu, o anları "İlk defa başıma böyle bir şey geliyor" notuyla yayınlarken Beren Saat'in eşini gülümseyerek izlediği görüldü. İşte o anlar...

Magazin Videoları
SON DAKİKA