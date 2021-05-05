''Kartlar karıldı'' Survivor yeni takımlar nasıl? Survivor değişen Kırmızı ve Mavi takımlarda kimler var, hangi yarışmacılar? soruları cevap buldu. Acun Ilıcalı yeni takımları duyurdu. Acun Ilıcalı dünkü eleme konseyi öncesi elenen yarışmacının bir kadın yarışmacı olması halinde takımların değişeceğini açıklamıştı. Beklenen açıklama geldi ve takımlar ikiye ayrıldı. Ilıcalı kararı açıklarken, 'Bu zamana kadar yaptığımız tüm değişiklikler her zaman seyirciyi memnun etti' açıklamasında bulundu ve takımları açıkladı. İşte detaylar...

Acun Ilıcalı dünkü eleme konseyi öncesi elenen yarışmacının bir kadın yarışmacı olması halinde takımların değişeceğini açıklamıştı.



Yarışmacılar açıklama öncesi büyük heyecan yaşadı. Buna göre yeni takımlar şöyle:

MAVİ TAKIM: Steven, Merve Aydın, Poyraz, Sergen, Ayşe, Dora

KIRMIZI TAKIM: Berkay, Batuhan, Aleyna Çalışkan, Aleyna Kalaycıoğlu ,İsmail Balaban

ARTIK AYNI TAKIMDALAR

Yeni eşleşme ile beraber yakın oldukları bilinen Aleyna Kalaycıoğlu ve Batuhan Karacakaya aynı takıma düşmüş oldu.

Survivor'dan elenen Barış Özbek'in aşk itirafı ise sosyal medyada olay olmuştu. Özbek, 'Aleyna Kalaycıoğlu, Batuhan'a yanık, Aleyna, Batuhan'a aşıksa çocuk ne yapsın?' ifadelerini kullanmıştı. Özbek, 'Aleyna Kalaycıoğlu, Batuhan'a yanık, Aleyna, Batuhan'a aşıksa çocuk ne yapsın?' ifadelerini kullanmıştı.