RAMAZAN İMSAKİYE
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''Villa da oturmuyorum'' demişti! 4 milyon dolara villa aldı! Emlak zengini Seda Sayan'dan yatırım açıklaması...

''Villa da oturmuyorum'' demişti! 4 milyon dolara villa aldı! Emlak zengini Seda Sayan'dan yatırım açıklaması...
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Magazin basınında emlak zengini olarak anılan Seda Sayan katıldığı programda ''Villa da oturmuyorum'' diye açıklamada bulunup gayrimenkul yatırımları hakkında açıklamalarda bulunmuştu. 58'lik Seda kesenin ağzını açıp 4 milyon dolara Büyükdere'den Boğaz'a nazır bir villa aldı. Şimdilerde yeni evini kendi zevkine göre yeniden dekore ettiren Sayan'ın, İstanbul'da 30 dairesi, Bodrum'da 3 villası ve Londra'da bir evi var. İşte Seda Sayan'ın Boğaz manzaralı yeni evi ve gayrimenkul yatırımlarına dair yaptığı o açıklama...


Pandemi sürecinde de boş durmayarak çalışmaya devam eden Seda Sayan, yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. şimdi bu yatırımlara bir yenisini daha ekledi.

Kesenin ağzını açan Seda Sayan, 4 milyon dolara villa aldı

4 milyon dolara Büyükdere'den Boğaz'a nazır bir villa aldığı konuşan Sayan, şimdilerde evi kendi zevkine göre yeniden dekore ettiriyor.

Kesenin ağzını açan Seda Sayan, 4 milyon dolara villa aldı

Villayı komple soyduran ve çatısı dahil her yerine tadilat yaptıran sanatçının inşaat biter bitmez Gayrettepe'deki evinden buraya taşınacağı da söylentiler arasında.

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