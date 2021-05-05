''Villa da oturmuyorum'' demişti! 4 milyon dolara villa aldı! Emlak zengini Seda Sayan'dan yatırım açıklaması...

Magazin basınında emlak zengini olarak anılan Seda Sayan katıldığı programda ''Villa da oturmuyorum'' diye açıklamada bulunup gayrimenkul yatırımları hakkında açıklamalarda bulunmuştu. 58'lik Seda kesenin ağzını açıp 4 milyon dolara Büyükdere'den Boğaz'a nazır bir villa aldı. Şimdilerde yeni evini kendi zevkine göre yeniden dekore ettiren Sayan'ın, İstanbul'da 30 dairesi, Bodrum'da 3 villası ve Londra'da bir evi var. İşte Seda Sayan'ın Boğaz manzaralı yeni evi ve gayrimenkul yatırımlarına dair yaptığı o açıklama...

Pandemi sürecinde de boş durmayarak çalışmaya devam eden Seda Sayan, yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. şimdi bu yatırımlara bir yenisini daha ekledi.

4 milyon dolara Büyükdere'den Boğaz'a nazır bir villa aldığı konuşan Sayan, şimdilerde evi kendi zevkine göre yeniden dekore ettiriyor.

Villayı komple soyduran ve çatısı dahil her yerine tadilat yaptıran sanatçının inşaat biter bitmez Gayrettepe'deki evinden buraya taşınacağı da söylentiler arasında.