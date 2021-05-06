RAMAZAN İMSAKİYE
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'Hiç estetiğim yok' diyen Songül Karlı 'ben hep güzeldim' dedi paylaştı yorumlar havada uçuştu! 'Estetiksiz daha güzelmişsin'

'Hiç estetiğim yok' diyen Songül Karlı 'ben hep güzeldim' dedi paylaştı yorumlar havada uçuştu! 'Estetiksiz daha güzelmişsin'
06.05.2021 10:45
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Songül Karlı 'ben hep güzeldim' dedi paylaştı yorumlar havada uçuştu! 'Hiç estetiğim yok' diyen frikik kraliçesi sosyal medya gündeminde... Geçtiğimiz haftalarda yakın zamanda yeni bir proje ile ekranlara döneceğinin müjdesini veren Songül Karlı da 20'li yaşlar challenge akımına uydu ve gençlik fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. 'Ben hep güzeldim' diyen 47 yaşındaki Songül Karlı'nın gençliğini görenler ünlü ismi yorum yağmuruna tuttu. 'Hiç estetiğim yok' açıklamasıyla hafızalara kazınan Songül Karlı'ya, 'Estetiksiz daha güzelmişsin' yorumları yapıldı.


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