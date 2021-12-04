Kardeşlerim'in Melisa'sı Damlasu İkizoğlu'ndan süper minili paylaşım! Ortalığı yıktı geçti

Atv ekranlarında yayınlanan, Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim'de canlandırdığı Melisa karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Damlasu İkizoğlu, geçen bölüm sevilen yapıma veda ederek hayranlarını üzmüştü. Veda paylaşımıyla sevenlerini hüsrana uğratan ünlü oyuncu, bu kez bambaşka bir gönderiyle takipçilerinin karşısına çıktı. Bir derginin yeni sayısı için objektif karşısına geçen İkizoğlu, süper minisi ile kayalıkların üzerinde verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. İkizoğlu'nun paylaşımına, Kardeşlerim dizisinde anne ve babasını canlandıran Celil Nalçakan ile Simge Selçuk da kayıtsız kalmadı. İşte Damla İkizoğlu'nun sosyal medyayı sallayan o pozu...