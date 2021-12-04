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Haberler Magazin Kardeşlerim'in Melisa'sı Damlasu İkizoğlu süper minisiyle kayalıklardan paylaştı ortalık yıkıldı! İlk yorum Celil Nalçakan'dan geldi

Kardeşlerim'in Melisa'sı Damlasu İkizoğlu süper minisiyle kayalıklardan paylaştı ortalık yıkıldı! İlk yorum Celil Nalçakan'dan geldi

Atv ekranlarında yayınlanan, Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim'de canlandırdığı Melisa karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Damlasu İkizoğlu, geçen bölüm sevilen yapıma veda ederek hayranlarını üzmüştü. Veda paylaşımıyla sevenlerini hüsrana uğratan ünlü oyuncu, bu kez bambaşka bir gönderiyle takipçilerinin karşısına çıktı. Bir derginin yeni sayısı için objektif karşısına geçen İkizoğlu, süper minisi ile kayalıkların üzerinde verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. İkizoğlu'nun paylaşımına, Kardeşlerim dizisinde anne ve babasını canlandıran Celil Nalçakan ile Simge Selçuk da kayıtsız kalmadı. İşte Damla İkizoğlu'nun sosyal medyayı sallayan o pozu...

04.12.2021 01:03 - Son Güncelleme: 04.12.2021 01:03
Kardeşlerim’in Melisa’sı Damlasu İkizoğlu süper minisiyle kayalıklardan paylaştı ortalık yıkıldı! İlk yorum Celil Nalçakan’dan geldi

Genç oyuncu Damla İkizoğlu, kadrosunda Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyir Yaran, Fadik Sevin Atasoy gibi oyuncuların yer aldığı Kardeşlerim'de canlandırdığı Melisa karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu. Ünlü oyuncu, geçen hafta ise sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak yapımdan ayrıldığını açıkladı.

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Kardeşlerim’in Melisa’sı Damlasu İkizoğlu süper minisiyle kayalıklardan paylaştı ortalık yıkıldı! İlk yorum Celil Nalçakan’dan geldi

Söz konusu paylaşımda seyircisine ve ekip arkadaşlarına teşekkür eden Damla İkizoğlu, sosyal medya hesabında bu kez bambaşka bir paylaşıma imza attı.

Kardeşlerim’in Melisa’sı Damlasu İkizoğlu süper minisiyle kayalıklardan paylaştı ortalık yıkıldı! İlk yorum Celil Nalçakan’dan geldi

Bir derginin yeni sayısı için objektif karşısına geçen İkizoğlu, süper minisi ile kayalıkların üzerinde verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı.

Kardeşlerim’in Melisa’sı Damlasu İkizoğlu süper minisiyle kayalıklardan paylaştı ortalık yıkıldı! İlk yorum Celil Nalçakan’dan geldi

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.

Kardeşlerim’in Melisa’sı Damlasu İkizoğlu süper minisiyle kayalıklardan paylaştı ortalık yıkıldı! İlk yorum Celil Nalçakan’dan geldi

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken oyuncuya takipçileri iltifat yağdırdı. İkizoğlu'nun paylaşımına, Kardeşlerim dizisinde anne ve babasını canlandıran Celil Nalçakan ile Simge Selçuk da kayıtsız kalmadı.

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