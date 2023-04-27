Haberler Magazin Videoları Kadir Doğulu'nun imam nikahı kıydığı iddia edilen Sezer Çakır ilk kez açıkladı "Film çekiyoruz ama Kadir'in hanımlarla çektiği..." | Video

Kadir Doğulu'nun imam nikahı kıydığı iddia edilen Sezer Çakır ilk kez açıkladı "Film çekiyoruz ama Kadir'in hanımlarla çektiği..." | Video

Kadir Doğulu'nun imam nikahı kıydığı iddia edilen Sezer Çakır ilk kez açıkladı "Film çekiyoruz ama Kadir'in hanımlarla çektiği..." | Video
27.04.2023 18:58 - Son Güncelleme: 27.04.2023 18:58

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Kadir Doğulu'nun Alaçatı'da 2 kadınla samimi görüntülerinin sosyal medyada ifşalanması sonrasında Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu magazin gündeminin en tepesinde. Her fırsatta eşine olan aşkını dile getiren Kadir Doğulu'nun bu görüntüleri büyük bir şaşkınlık yaratırken hakkında akıllara zarar bir iddia daha ortaya atılmıştı. Daha önce Serra Arıtürk skandalı patlak veren Doğulu'nun yaklaşık 1 yıldır başka bir kadınla bir evde yaşadığı ve imam nikahı kıydığı hatta ailesinden istediği iddia edilmişti. Daha sonra o ismin Sezer Çakır olduğu söylenmişti. Konu hakkında Sezer Çakır'dan açıklama geldi.

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