Kadir Doğulu'nun imam nikahı kıydığı iddia edilen Sezer Çakır ilk kez açıkladı "Film çekiyoruz ama Kadir'in hanımlarla çektiği..." Neslihan Atagül'ü aldattığı görüntüler ifşalanmıştı

Her fırsatta eşine olan aşkını dile getiren Kadir Doğulu'nun sosyal medyada paylaşılan görüntüleri kafaları karıştırdı. Ünlü oyuncu Kadir Doğulu arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeye gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde bir kadınla yakın temasta olan Kadir Doğulu'nun keyifli anları çevredekiler tarafından kaydedildi.