Kadir Doğulu'nun imam nikahı kıydığı iddia edilen Sezer Çakır ilk kez açıkladı "Film çekiyoruz ama Kadir'in hanımlarla çektiği..." Neslihan Atagül'ü aldattığı görüntüler ifşalanmıştı
Kadir Doğulu'nun Alaçatı'da 2 kadınla samimi görüntülerinin sosyal medyada ifşalanması sonrasında Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu magazin gündeminin en tepesinde. Her fırsatta eşine olan aşkını dile getiren Kadir Doğulu'nun bu görüntüleri büyük bir şaşkınlık yaratırken hakkında akıllara zarar bir iddia daha ortaya atılmıştı. Daha önce Serra Arıtürk skandalı patlak veren Doğulu'nun yaklaşık 1 yıldır başka bir kadınla bir evde yaşadığı ve imam nikahı kıydığı hatta ailesinden istediği iddia edilmişti. Daha sonra o ismin Sezer Çakır olduğu söylenmişti. Konu hakkında Sezer Çakır'dan açıklama geldi. Bir açıklamada yakın arkadaşı Esra Balamir'den geldi.
2016 yılında Neslihan Atagül ile dünya evine giren Kadir Doğulu'nun iki kadınla sarmaş dolaş görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düştü.
Her fırsatta eşine olan aşkını dile getiren Kadir Doğulu'nun sosyal medyada paylaşılan görüntüleri kafaları karıştırdı. Ünlü oyuncu Kadir Doğulu arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeye gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde bir kadınla yakın temasta olan Kadir Doğulu'nun keyifli anları çevredekiler tarafından kaydedildi.
Oyuncu Neslihan Atagül ile mutlu bir evlilik sürdüren Doğulu'nun videosu kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.
UYARILARI DİKKATE ALMADI
Yine sosyal medyada yer alan iddialara göre; mekanda olan Aras Bulut İynemli arkadaşı Kadir Doğulu'yu uyardı. İyemli'nin uyarılarını dikkate almayan oyuncu eğlenceye kaldığı yerden devam etti.