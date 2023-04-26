Ayrılacakları haberinin ortaya çıkmasıyla birlikte Wanda Nara ve Icardi çifti Avrupa magazin basınına adeta gündem oldu. Çok büyük bir mal varlığına sahip olan ikili, ayrılmaları halinde zor bir mal paylaşımı yapmak durumunda kalacaktı.

PEKİ AYRILDILAR MI?

Geçtiğimiz günlerde Wanda Nara yeniden ayrılık iddialarını gündeme getirmiş ve yaptığı paylaşımla Mauro Icardi ile ilişkilerini bitirdiklerini açıklamıştı.

Wanda Nara ayrılığı şu ifadelerle duyurdu: "Bu anı yaşamak benim için çok acı verici. Bu ayrılık hakkında daha ayrıntılı bir ipucu vermeyeceğim. Lütfen sadece benim için değil, çocuklarımız için de anlayabilmenizi rica ediyorum."

YENİDEN BARIŞTILAR

Galatasaray'ın İstanbulspor ile oynadığı hazırlık maçında forma giyen ve penaltıdan bir de gol kaydeden Icardi bu maçın ardından Milano'ya gitti.

Icardi, Milano'dayken sosyal medya hesabından Wanda Nara'nın kendisini aradığını gösteren bir ekran görüntüsü paylaştı ve telefonu açıp açmama konusunda anket açtı.

Icardi daha sonra görüntülü konuştuğu Wanda Nara ile ekran görüntüsünü paylaştı ve 'Seni seviyorum toksik' notunu paylaştı.

PAYLAŞIMI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Wanda Nara ile yeniden aşk yaşamaya başlayan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, yaptığı son paylaşımla ise herkesi şaşkına çevirdi.

Icardi, yarı çıplak uzanan Wanda Nara'nın üstsüz pozunu Instagram sayfasında paylaştı.

Paylaşımının altına düştüğü notla ilan-ı aşk eden Icardi, şu ifadeleri kullandı: "Senden hoşlanmam benim suçum değil; sevdiğim her şeye sahip olman senin suçun"

Yıldız futbolcunun paylaşımını görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sosyal medya kullanıcıları "Ne yapıyorsun Icardi", "Abi bu fotoğraf olmamış" yorumlarında bulundu.

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan paylaşım, birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlandı.