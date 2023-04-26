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Kadir Doğulu hakkında bomba iddia! "S'le imam nikahı var ev açtı Neslihan da biliyor"

Kadir Doğulu hakkında bomba iddia! "S'le imam nikahı var ev açtı Neslihan da biliyor"
26.04.2023 10:17 - Son Güncelleme: 26.04.2023 10:18

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Kadir Doğulu'nun Alaçatı'da 2 kadınla samimi görüntülerinin sosyal medyada ifşalanması sonrasında Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu magazin gündeminin en tepesinde. Her fırsatta eşine olan aşkını dile getiren Kadir Doğulu'nun bu görüntüleri büyük bir şaşkınlık yaratırken hakkında akıllara zarar bir iddia daha ortaya atıldı. Daha önce Serra Arıtürk skandalı patlak veren Doğulu'nun yaklaşık 1 yıldır başka bir kadınla bir evde yaşadığı ve imam nikahı kıydığı hatta ailesinden istediği iddia edildi. İşte iddianın tüm detayları...

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