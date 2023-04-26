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Seren Serengil'den Kadir Doğulu Neslihan Atagül olayına flaş yorum "Ben yanılmadım bu ilk değildi"

Seren Serengil'den Kadir Doğulu Neslihan Atagül olayına flaş yorum "Ben yanılmadım bu ilk değildi"
26.04.2023 11:11 - Son Güncelleme: 26.04.2023 11:13

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2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren ve Gecenin Ucunda dizisinde başrol paylaşan Neslihan Atagül ve eşi Kadir Doğulu, aşklarıyla Seda Sayan ve Ebru Gündeş'i bile imrendirmişti. O Ses Türkiye'nin 2023 Yılbaşı özel programında şarkı söyleyen çift özel hayatlarına dair bir hikayelerini paylaşmışlardı ancak o hikayenin çalıntı olduğu iddia edilmişti. O dönem Seren Serengil'in Neslihan Atagül'ün paylaşımına yaptığı yorum ve ardından "Kadir, Neslihan'ı aldatıyor" sözleri çok konuşulmuştu. Zaman Seren'i haklı çıkardı. Seren bakın bunun üzerine ne paylaştı.

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