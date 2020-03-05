Arka Sokaklar dizisi ile tanıdığımız Ozan Çobanoğlu ile bir dönem Türkiye'nin lezzetlerini tanıtan bir program ile adından çokça söz ettiren Ezgi Sertel, Ocak ayının son günlerinde ikizlerine kavuşmuştu. Ezgi Sertel, ikizlerinin 40'ı çıkınca sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaştı. Güzel sunucu bu fotoğrafları paylaştıktan sonra sosyal medyada çirkin yorumlara maruz kaldı. Kimi yüzündeki ödemden dem vurdu kimi tanıyamadık eski halinden eser yok dedi. Doğum kiloları sertçe ve kötü bir üslupça eleştirildi. İşte kadına şiddetin bir başka versiyonu...
Kadına şiddetin böylesi! İkiz bebeklerini kucağına alan Ezgi Sertel sosyal medya lincinin kurbanı oldu!05.03.2020 12:16
- Kadına şiddetin böylesi! İkiz bebeklerini kucağına alan Ezgi Sertel sosyal medya lincinin kurbanı oldu!
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