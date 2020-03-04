Arka Sokaklar'ın yıldızıydı... İşte Ozan Çobanoğlu ile Ezgi Sertel'in ikizleri
Arka Sokaklar dizisi ile tanıdığımız Ozan Çobanoğlu ile bir dönem Türkiye'nin lezzetlerini tanıtan bir program ile adından çokça söz ettiren Ezgi Sertel, Ocak ayının son günlerinde ikizlerine kavuşmuştu. Ezgi Sertel, ikizlerinin 40'ı çıkınca sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaştı. İşte set arkadaşlığı aşka dönüşen ve 2018 yılında evlenen sunucu ve oyuncu Ezgi Sertel ile Ozan Çobanoğlu'nun ikizleri ve ikiz bebekleri olan ünlü isimler...
Arka Sokaklar dizisinden tanıdığımız ünlü oyuncu Ozan Çobanoğlu ve bir dönem Türkiye'nin lezzetlerini tanıtan bir program ile adından çokça söz ettiren Ezgi Sertel, Ocak ayının son günlerinde ikizlerine kavuşmuştu. Ezgi Sertel, ikizlerinin 40'ı çıkınca sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşarak "Bizim 40'ımız çıktı.Allah herkesin evladıyla beraber benim yavrularıma da güzellikler nasip etsin" notunu düştü.
TUBA BÜYÜKÜSTÜN
Tuba Büyüküstün, kızlarını 2012 yılında kucağına aldı. O sıralarda Ayşe Arman'a verdiği bir röportajda; ikizleri dünyaya geldikten sonra yardımcı istemediklerini ve tekrar çalışmaya başlayana kadar bebeklerine eşi Onur Saylak ile birlikte baktıklarını söylemişti.
Sözlerini "Sadece dördümüzdük ve şahaneydi." diye tamamlamıştı.