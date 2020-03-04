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Arka Sokaklar'ın yıldızıydı... İşte Ozan Çobanoğlu ile Ezgi Sertel'in ikizleri

Arka Sokaklar dizisi ile tanıdığımız Ozan Çobanoğlu ile bir dönem Türkiye'nin lezzetlerini tanıtan bir program ile adından çokça söz ettiren Ezgi Sertel, Ocak ayının son günlerinde ikizlerine kavuşmuştu. Ezgi Sertel, ikizlerinin 40'ı çıkınca sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaştı. İşte set arkadaşlığı aşka dönüşen ve 2018 yılında evlenen sunucu ve oyuncu Ezgi Sertel ile Ozan Çobanoğlu'nun ikizleri ve ikiz bebekleri olan ünlü isimler...

04.03.2020 09:44 - Son Güncelleme: 04.03.2020 10:00
Arka Sokaklar'ın yıldızıydı... İşte Ozan Çobanoğlu ile Ezgi Sertel'in ikizleri

Arka Sokaklar dizisinden tanıdığımız ünlü oyuncu Ozan Çobanoğlu ve bir dönem Türkiye'nin lezzetlerini tanıtan bir program ile adından çokça söz ettiren Ezgi Sertel, Ocak ayının son günlerinde ikizlerine kavuşmuştu. Ezgi Sertel, ikizlerinin 40'ı çıkınca sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşarak "Bizim 40'ımız çıktı.Allah herkesin evladıyla beraber benim yavrularıma da güzellikler nasip etsin" notunu düştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Arka Sokaklar'ın yıldızıydı... İşte Ozan Çobanoğlu ile Ezgi Sertel'in ikizleri

Set arkadaşlığı aşka dönüşen sunucu ve oyuncu Ezgi Sertel ve Ozan Çobanoğlu 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. İşte ikiz bebeklere sahip ünlüler...

Arka Sokaklar'ın yıldızıydı... İşte Ozan Çobanoğlu ile Ezgi Sertel'in ikizleri

EZGİ SERTEL

Arka Sokaklar'ın yıldızıydı... İşte Ozan Çobanoğlu ile Ezgi Sertel'in ikizleri

BEYONCE

R&B müziğinin divası Beyonce, kızı Blu Ivy'den sonra Sir Carter ve Rumi isimli çocuklarını 2017 yılında dünyaya getirdi. Kraliçe B, Rumi ismini Mevlana'dan etkilenerek koymuş.

Arka Sokaklar'ın yıldızıydı... İşte Ozan Çobanoğlu ile Ezgi Sertel'in ikizleri

TUBA BÜYÜKÜSTÜN

Tuba Büyüküstün, kızlarını 2012 yılında kucağına aldı. O sıralarda Ayşe Arman'a verdiği bir röportajda; ikizleri dünyaya geldikten sonra yardımcı istemediklerini ve tekrar çalışmaya başlayana kadar bebeklerine eşi Onur Saylak ile birlikte baktıklarını söylemişti.

Sözlerini "Sadece dördümüzdük ve şahaneydi." diye tamamlamıştı.

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