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Arka Sokaklar'ın yıldızıydı... İşte Ozan Çobanoğlu ile Ezgi Sertel'in ikizleri

Arka Sokaklar dizisi ile tanıdığımız Ozan Çobanoğlu ile bir dönem Türkiye'nin lezzetlerini tanıtan bir program ile adından çokça söz ettiren Ezgi Sertel, Ocak ayının son günlerinde ikizlerine kavuşmuştu. Ezgi Sertel, ikizlerinin 40'ı çıkınca sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaştı. İşte set arkadaşlığı aşka dönüşen ve 2018 yılında evlenen sunucu ve oyuncu Ezgi Sertel ile Ozan Çobanoğlu'nun ikizleri ve ikiz bebekleri olan ünlü isimler...

04.03.2020 09:44 - Son Güncelleme: 04.03.2020 10:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





