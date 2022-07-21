İrem Derici'den beyaz bikinisiyle olay video! "Kapımın önünde dolaşmayın" dedi o hareketlere yorum yağdı.Her fırsatta estetiklerini açık açık anlatan ve göğüslerine de silikon yaptıran İrem Derici hep özel hayatı hem de paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Son videosu ile dikkatleri üzerine çeken İrem Derici'nin Instagram paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İrem Derici'nin bu hallerine sosyal medyada, "Ayrılık yaramadı" yorumları yapıldı. Cem Belevi tarafından ihanete uğradığını açıkladıktan sonra özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı İrem Derici sahnede dekoltesiyle ilgili yaptığı konuşmayla herkesi şaşkına çevirmişti. Derici göğüsleriyle ilgili "O kadar estetik yaptırdım, kazandığımın yarısını buna verdim o kadar da olsun artık!" demişti. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren İrem Derici daha sonra bir fotoğrafının altına, "Bel fıtığımın bana verdiği yetkiye dayanarak kendimi oh mommy, so yummy ilan ediyorum" yazmıştı. Fotoğrafı gören bir takipçisi ise ünlü şarkıcıya "Ya sen o minnacık bedende bu kadar memeyi nasıl yaptın hacı?" dedi.

İrem Derici ise bu soruya "Parayla" yanıtını vererek dikkat çekti.