Kutsi’nin eşi Sibel Ülker'den zehir zemberek açıklamalar: “Gerçek hayatta daha iyi oyuncu”

Şarkıcılıkla başladığı kariyerine oyunculuğu da ekleyen Kutsi, 8 yıldır birlikte olduğu Sinem Bayraktutar'la 2008 tarihinde evlendi. 2009 yılında kızı Ceylin Ada'yı kucağına alan Kutsi, 2015'te eşinden boşandı.

Ünlü oyuncu, daha sonra 7 yıl Feyza Çapa ile aşk yaşadı ve magazin gündeminde sık sık yer aldı.

Feyza Çapa'dan da ayrılan ünlü oyuncu, başrolünü oynadığı "Benim Adım Melek" dizisinin çocuk oyuncusu Poyraz Ar'ın annesi ile sessiz sedasız nikah masasına oturdu.

4 aylık ilişkisini evlilikle taçlandıran Kutsi'nin eşinden dikkat çeken bir açıklama geldi. Merak konusu olan bu evlilik cephesinde şok bir gelişme yaşandı.

Kutsi'nin eşi sosyal medya hesabında bir açıklama yayınlayarak şiddete uğradığını öne sürdü. Söz konusu açıklamada "Bazı insanlar gerçek hayatta daha iyi oyuncu" sözleri dikkat çekti.

Genç kadın, sosyal medyada takipten de çıktığı Kutsi'yle ilgili açıklamasında şu satırlara yer verdi: "Bir yılı aşkın süredir çocuklarımla beraber gördüğüm psikolojik şiddet ve manipülasyonların hepsini zamanı geldiğinde tek tek açıklıyor olacağım. Şu an söyleyeceğim tek şey; bazı insanlar gerçek hayatta daha iyi oyuncu ve o maskelerin altına hiç bilmediğiniz yüzleri var."

Herkesi şoke eden itirafın ardından Kutsi'nin eşi merak konusu oldu.