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Haberler Magazin İlker Kaleli aşkıyla gündemden düşmeyen Sıla da Şahan gibi 'çit'lendi! Bodrum'daki evini 10 metre çevirdi

İlker Kaleli aşkıyla gündemden düşmeyen Sıla da Şahan gibi 'çit'lendi! Bodrum'daki evini 10 metre çevirdi

İlker Kaleli aşkıyla gündemden düşmeyen Sıla da Şahan gibi 'çit'lendi! 4 aydır yeni sevgilisi İlker Kaleli ile Bodrum'da olan şarkıcı Sıla Gençoğlu önceki gün Bitez'deki bir plajda objektiflere takılmıştı. Tatil fotoğrafları ile sosyal medyada gündem olan ikiliden Sıla, yine adından söz ettirdi. Şarkıcı Sıla, Marmaris'teki yazlığının önüne izinsiz iskele yaptıran Şahan Gökbakar gibi evinin çevresine müdahalede bulundu. Sıla, Bodrum'daki villasının etrafını 10 metre çitle çevirince önü kapanan otelin yetkilileri şikayetçi oldu.

27.08.2021 09:33 - Son Güncelleme: 27.08.2021 10:02
İlker Kaleli aşkıyla gündemden düşmeyen Sıla da Şahan gibi ’çit’lendi! Bodrum’daki evini 10 metre çevirdi

SILA DA 'ÇİT'LENDİ!

İlker Kaleli aşkıyla gündemden düşmeyen Sıla da Şahan gibi 'çit'lendi! Bodrum'daki evini 10 metre çevirdi.

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İlker Kaleli aşkıyla gündemden düşmeyen Sıla da Şahan gibi ’çit’lendi! Bodrum’daki evini 10 metre çevirdi

Yaklaşık 4 aydır Bodrum'da olan âşıklar, ilk kez önceki gün birlikte görüntülendi. Arkadaşlarıyla beraber Bitez'deki bir plaja giden sevgililer, şezlonglarında yan yana güneşlenirken objektife yansıdı. Arkadaşlarıyla kahkahalar eşliğinde sohbet eden Sıla ve İlker Kaleli hayli keyifliydi.

İlker Kaleli aşkıyla gündemden düşmeyen Sıla da Şahan gibi ’çit’lendi! Bodrum’daki evini 10 metre çevirdi

ÖNCE POZ SONRA DENİZ

Sıla akşamüstü kız arkadaşıyla beraber denize girdi, İlker Kaleli de şezlongundan onu izledi. Önce arkadaşına deniz kenarında poz veren ünlü şarkıcı, daha sonra mavi sulara atlayıp yarım saat boyunca yüzdü. Sıla ve İlker Kaleli, keyifli geçen günün ardından eşyalarını toplayıp birlikte kaldıkları eve döndü.

İlker Kaleli aşkıyla gündemden düşmeyen Sıla da Şahan gibi ’çit’lendi! Bodrum’daki evini 10 metre çevirdi

Şarkıcı, görüntü vermemek için evinin etrafını 10 metre yeşil çitle çevirince, villasının hemen yanında bulunan otelin odalarının önünü kapattı.

İlker Kaleli aşkıyla gündemden düşmeyen Sıla da Şahan gibi ’çit’lendi! Bodrum’daki evini 10 metre çevirdi

Otel görevlileri şikayette bulundu ancak şarkıcının belediyede yetkililerle anlaşarak durumu örtbas ettiği iddia edildi. Bu olayın bir benzerini geçtiğimiz aylarda Şahan Gökbakar yaşamış ve Marmaris'teki yazlığının önüne izinsiz iskele yaptırmıştı. İşte Şahan'ın eviyle ilgili yaşananlar...

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