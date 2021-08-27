İlker Kaleli aşkıyla gündemden düşmeyen Sıla da Şahan gibi 'çit'lendi! Bodrum'daki evini 10 metre çevirdi.

Otel görevlileri şikayette bulundu ancak şarkıcının belediyede yetkililerle anlaşarak durumu örtbas ettiği iddia edildi. Bu olayın bir benzerini geçtiğimiz aylarda Şahan Gökbakar yaşamış ve Marmaris'teki yazlığının önüne izinsiz iskele yaptırmıştı. İşte Şahan'ın eviyle ilgili yaşananlar...