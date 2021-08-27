Nil Karaibrahimgil Sinan Çetin'in anadan üryan soyunduğu teknesi hakkında konuştu! Skandallarla ilgili bakın ne dedi

Nil Karaibrahimgil teknesinde yaşanan skandallar hakkında ilk kez konuştu! Önce Sinan Çetin soyundu, ardından eşi Serdar Erener tuvaletini denize yaptı. O anlar geçtiğimiz aylarda magazin gündemine bomba gibi düşmüştü... Geçtiğimiz sene olduğu gibi bu yıl da mavi tura çıkan ve denizin tadını çıkaran Nil Karaibrahimgil-Serdar Erener çifti, önceki gün Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Bir çocuk annesi Karaibrahimgil, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ünlü isim, gazetecilerin tatillerini yaptıkları teknelerinde sık sık yaşanan görüntülerle ilgili olarak sorduğu soruya bakın ne yanıt verdi...