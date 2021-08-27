Haberler Magazin Videoları Nil Karaibrahimgil Sinan Çetin'in anadan üryan soyunduğu teknesi hakkında konuştu! Skandallarla ilgili bakın ne dedi

Nil Karaibrahimgil Sinan Çetin'in anadan üryan soyunduğu teknesi hakkında konuştu! Skandallarla ilgili bakın ne dedi

Nil Karaibrahimgil Sinan Çetin'in anadan üryan soyunduğu teknesi hakkında konuştu! Skandallarla ilgili bakın ne dedi
27.08.2021 10:06 - Son Güncelleme: 27.08.2021 10:07
Ana Sayfa 03:18
17 yaşında genç yanarak...
Ana Sayfa 01:31
CHP döneminde İstanbul'a kaç...
Ana Sayfa 02:22
Demet yeni aşka yelken açtı...
Ana Sayfa 00:46
Konya'da kaza: 6 ölü 2 yaralı
Ana Sayfa 00:44
Ece Seçkin'den dans şovu
Ana Sayfa 00:34
Merve Boluğur’un yatak pozu...
Ana Sayfa 00:30
Kalp Yarası 9. bölüm 2....
Ana Sayfa 00:53
Galatasaray, rövanş maçında...
Ana Sayfa 00:34
Açelya Topaloğlu’nda bikinili...
Ana Sayfa 00:15
CHP'li Kılıçdaroğlu'ndan...
Ana Sayfa 02:31
Beşiktaş'ın rakipleri belli...
Ana Sayfa 00:20
Nil Karaibrahimgil'den olaylı...

Nil Karaibrahimgil teknesinde yaşanan skandallar hakkında ilk kez konuştu! Önce Sinan Çetin soyundu, ardından eşi Serdar Erener tuvaletini denize yaptı. O anlar geçtiğimiz aylarda magazin gündemine bomba gibi düşmüştü... Geçtiğimiz sene olduğu gibi bu yıl da mavi tura çıkan ve denizin tadını çıkaran Nil Karaibrahimgil-Serdar Erener çifti, önceki gün Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Bir çocuk annesi Karaibrahimgil, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ünlü isim, gazetecilerin tatillerini yaptıkları teknelerinde sık sık yaşanan görüntülerle ilgili olarak sorduğu soruya bakın ne yanıt verdi...


Magazin Videoları
SON DAKİKA