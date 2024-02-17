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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 17 Şubat 2024, 07:39 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2024, 07:38

İlginç kıyafetiyle dans edince yorumlar peş peşe gelmişti: Güzel oyuncu Berrak Tüzünataç sitem etti!

Sosyal medyadaki danslarıyla çok konuşulan Berrak Tüzünataç, gelen eleştirilere sitem etti. Tüzünataç, “Ne dansmış ya... Ne kadar dansa açmışız” dedi.

Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, geçtiğimiz aylarda bir derginin kapağında yer almış ve samimi açıklamalarda bulunmuştu.

Çocukluk hayali sorulan Berrak Tüzünataç, dansöz olmak istediğini söylemişti. Son olarak dantel tulumuyla dans eden ve kalça şovu yapan Tüzünataç herkesi şaşırtmıştı. Ünlü oyuncunun tulumundaki göğüs ve kalça kısmındaki detayla dikkat çekmişti. Sıfır beden olan Tüzünataç'a bazı takipçileri "Kalçan nerede?" diye sorunca sinirlenip, ""Bana yetiyor sen kendininkini büyüt" diyerek tepkisini dile getirmişti.

İYİ Kİ PAYLAŞTIK!
Güzel oyuncu, önceki gece Bebek'teki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Mekanın arka kapısından çıkan Tüzünataç, gazetecilerle kısaca da olsa sohbet etti. Son dönemde sosyal medyada yaptığı danslar hakkında konuşan Tüzünataç, "İki kere böyle paylaştık. Ne dansmış ya? Ne kadar dansa açmışız. Sonra konuşuruz" dedi. Tüzünataç, yanındaki iki beyefendi ile daha sonra oradan ayrıldı.

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