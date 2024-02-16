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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 16 Şubat 2024, 09:24 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2024, 09:33

İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak gösterilen Küçük İbo'nun şarkı söylediği anlar sosyal medyayı salladı! İşte o anlar

Henüz 12 yaşındayken adını geniş kitlelere duyuran ve 'Küçük İbo' olarak tanınan Halil İbrahim Küçük, yanık sesi ve güçlü yorumuyla İbrahim Tatlıses'in veliahttı olarak gösteriliyordu. Hızla şöhret basamaklarını tırmanan Küçük İbo, magazin gündeminde de sık sık yer alıyordu. Hülya Avşar'ın kucağına oturarak bir süreliğine kanalın kapanmasına neden olan Küçük İbo, bu olayla günlerce konuşulurken ergenlikte sesi değişince bunalıma girdi ve adeta sırra kadem bastı. Yıllar sonra ortaya çıkan Küçük İbo hem son hali hem de sesiyle herkesi şaşırttı. Küçük İbo'nun şarkı söylediği anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

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